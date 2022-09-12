В Госдуме предложили дать право россиянам с тремя и более детьми поступать в мобилизационный резерв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесен законопроект, по которому предлагается дать право россиянам с тремя и более детьми поступать в мобилизационный людской резерв. Авторами инициативы выступили депутаты Комитета по обороне Госдуме.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание… Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении», – сказано на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас эта категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на сборы вне зависимости от их желания и заключить контракт о пребывании в резерве, несмотря на то, что многие хотели бы это сделать.

Поправки также предполагают предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, кроме тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве.