Сенатор Климов заявил, что не видит необходимости военной мобилизации в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России из-за ситуации на Украине, как и введения военного положения в стране, нет, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Я признаков такой необходимости (мобилизации - прим. ред.) не вижу, как и введения военного положения", - заявил политик в эксклюзивном видеоинтервью «Парламентской газете».

Кроме этого, Климов отметил, что чаще всего вопрос о возможной мобилизации в России задают зарубежные журналисты.

"Я полагаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему все время будировать", - сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.