"Камаз" и "Урал" станут едиными поставщиками техники для МЧС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшие предприятия-производители техники "Камаз" и "Урал" станут едиными поставщиками техники для МЧС России, сообщил сегодня, 12 сентября, глава ведомства Александр Куренков.

"Закупка техники для МЧС России будет напрямую производиться у ключевых ее производителей - заводов "Камаз" и "Урал". Для нас они станут едиными поставщиками", - рассказал глава МЧС журналистам в ходе посещения завода "Камаз".

По его мнению, таким образом будут наращены объемы заказов, появятся единые регламенты технического обслуживания, что позволит сократить расходы на закупку и содержание одной единицы техники.

Ранее сайт IRK.KP.RU писал, что министр МЧС России Александр Куренков провел совещание в Иркутске. Мероприятие касалось предупреждения пожаров и паводков.

Также ранее Куренков доложил Владимиру Путину о лесопожарной обстановке в Хабаровском крае.