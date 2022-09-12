В Китае предсказали свержение правительств Европы вследствие энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис в Европе спровоцирует массовые беспорядки, которые приведут к свержению правительств, считает журналист Марк Блэклок.

Как заявил обозреватель в статье в китайской газете Global Times, если европейские власти не найдут решения проблемы, то грядущая зима «может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было». По его словам, общественное недовольство перерастет в массовые беспорядки, вследствие которых могут уйти в отставку правительства многих стран.

Блэклок отметил, что растущие цены на энергоносители провоцируют увеличение стоимости почти всех товаров и услуг, в особенности отопления, продуктов питания и средства для их приготовления. Отчаяние европейцев может подтолкнуть их к крайним мерам, предупредил коллумнист. В этой связи он обратил внимание, что британские активисты призвали бойкотировать счета за электроэнергию с октября, а профсоюзы организовали серию массовых протестов с требованием повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду.

Напомним, ранее организаторы протестов в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября 2022. Они недовольны ценами на электричество и газ.