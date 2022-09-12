На Украине предложило добавить в санкционные списки США более 1,4 тысячи российских бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предложили добавить в санкционные списки Соединенных Штатов 1413 руководителей и владельцев компаний из России.

"НАПК обработало информацию о наложенных в США санкциях на (российские - прим. ред.) компании и выявило, что на руководство и собственники этих организаций не наложены санкции. Так, НАПК выявило 1413 руководителей и владельцев таких компаний и предложило внести их в санкционные списки США", - отмечается в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

По данным НАПК, перечень направлен в МИД Украины для синхронизации примененных в Соединенных Штатах санкций.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.