Россия поддерживает желание Белоруссии вступить в ШОС Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия поддерживает стремление Белоруссии стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Россия, безусловно, всецело поддерживает стремление Беларуси стать частью дружной семьи Шанхайской организации сотрудничества, которая уже много лет продуктивно работает в интересах поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По мнению посла, Белоруссия внесет серьезный вклад в достижение поставленных организацией задач. Он отметил, что вступление Минска в ШОС поспособствует дальнейшей консолидации Евро-Азиатского региона как нового полюса силы.

Напомним, Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022.

Ранее стало известно, что в Шанхайскую организацию сотрудничества будет принят Иран. Это должно случиться на саммите в узбекистанском Самарканде.

Сайт KP.RU писал, как ШОС станет ответом НАТО.