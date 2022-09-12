Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика12 сентября 2022 17:19

Скидка на российскую нефть марки Urals сократилась до 20 долларов за баррель

Об этом сообщили в Российском энергетическом агентстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Скидка на российскую нефть марки Urals сократилась до 20 долларов за баррель

Скидка на российскую нефть марки Urals сократилась до 20 долларов за баррель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скидка на российскую экспортную нефть марки Urals в сравнении с нефтью марки Brent уменьшилась до 20 долларов за баррель на фоне подешевевшего фрахта судов. Об этом сообщил заместитель гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин в ходе выступления на Международном Байкальском риск-форуме.

Он также напомнил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефти составляла около 40 долларов за баррель. По его словам, это было обусловлено подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания со стороны банковских организаций предоставлять аккредитивы.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что средняя цена нефти Urals в январе-июле 2022 года выросла на 28%. Показатель достиг 83,27 доллара за баррель.

Также ранее отмечалось, что цена марки Urals превысила 70 долларов за баррель впервые за два года.