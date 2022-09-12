Скидка на российскую нефть марки Urals сократилась до 20 долларов за баррель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скидка на российскую экспортную нефть марки Urals в сравнении с нефтью марки Brent уменьшилась до 20 долларов за баррель на фоне подешевевшего фрахта судов. Об этом сообщил заместитель гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин в ходе выступления на Международном Байкальском риск-форуме.

Он также напомнил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефти составляла около 40 долларов за баррель. По его словам, это было обусловлено подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания со стороны банковских организаций предоставлять аккредитивы.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что средняя цена нефти Urals в январе-июле 2022 года выросла на 28%. Показатель достиг 83,27 доллара за баррель.

Также ранее отмечалось, что цена марки Urals превысила 70 долларов за баррель впервые за два года.