The National Interest: в ядерном щите США есть критическая уязвимость, дающая превосходство России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) периода холодной войны Minuteman III, которые стоят на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны, создаваемые великими державами-соперниками, написал обозреватель The National Interest Крис Осборн.

"Хотя представители Минобороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет все сложнее преодолевать оборону будущего противника", - отмечается в публикации.

Также автор написал, что старые вооружения этого типа планируется заменить перспективной ракетой Sentinel. Он считает, что в новых ударных системах США будет нужна установка дополнительной технологии наведения, учитывающей последние достижения соперников Штатов в ракетостроении и противовоздушной обороне.

Ранее бывший глава США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден боится России из-за ядерного оружия. Также он раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешней американской администрации, об этом писал сайт KP.RU.