Кандидат экономических наук указал на проблемы в запрете на выдачу кредитов без личного присутствия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России предложили ввести запрет на выдачу кредитов без личного присутствия. По мнению автора инициативы депутата Виталия Милонова, это во-первых, защитит россиян от мошенников. А во-вторых, заставит человека лишний раз подумать, нужен ли ему кредит.

Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов уверен, что вводить массовый запрет неправильно. Люди должны иметь возможность самостоятельно решать, нужен им заперт или нет.

Но в любом случае, мера очень нужная и действенная.

- Порой бывает, что не только мошенники оформляют кредиты на россиян, но и один из членов семьи может оформить заем на другого, - отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Основная проблема кроется в сфере микрозаймов. Для получения кредита там нужен минимальный пакет документов и минимум подтверждений.

- Достаточно знать пароли от электронных данных, чтобы получить пусть даже небольшую сумму без ведома другого человека, – рассказал эксперт.

Он предлагает ввести не полный запрет за выдачу без личного присутствия, а оставить за организациями право озвучивать клиенту предварительное решение. А вот для финального оформления он должен будет явиться в банк.

- На госуслугах есть возможность поставить запрет на выдачу микрозаймов. Чтобы не навредить рынку, можно пойти по пути, когда каждый пользователь онлайн-банкинга имеет право поставить разного рода запреты на получение кредитов и займов онлайн. Нужно предусмотреть фильтрацию возможностей получать деньги в долг, - заключил Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук.

Россияне стали реже брать кредиты на личные нужды, например, на отпуск, учебу или лечение. Доля таких займов сократилась в годовом выражении в полтора раза: с 15,3% в июле прошлого года до 10,3% в июле текущего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Московском регионе за 6 месяцев с начала года выявили 112 организаций с признаками ведения нелегальной деятельности на финансовом рынке, пишет РИАМО.