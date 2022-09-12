Порядка 19 тысяч пассажиров перевезено в Чувашии на «Валдае» за навигацию 2022 года

Судно "Валдай". Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Поездки на подводных крыльях «Валдай 45 Р» в Чувашии стартовали 1 июня. Были организованы речные пассажирские перевозки по межрегиональным маршрутам из Чебоксар до Казани, Козьмодемьянска, Юрино, Свияжска, Нижнего Новгорода. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов сообщил, что всего выполнено 475 рейсов, перевезено 18 815 пассажиров.

Кроме того, с 1 мая по 1 сентября чебоксарский речной порт осуществлял регулярные перевозки в сообщениях «Чебоксары – Сосновка» и «Чебоксары – левобережный пляж», а также часовые прогулочные рейсы. Всего за период навигации на внутригородских маршрутах перевезено 50 209 пассажиров, выполнен 291 прогулочный рейс, на котором перевезено 33 387 пассажиров. «В республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год предусмотрены субсидии в размере 27,5 млн. рублей на возмещение потерь в доходах АО «Чебоксарский речной порт». Субсидируемые тарифы обеспечили высокий спрос на речные перевозки у населения», - добавил министр.

Как ранее заявил Глава Чувашии Олег Николаев, развитие внутреннего туризма является важной частью реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики. И запуск «Валдаев» ожидаемо выявил повышенный интерес у населения к речным перевозкам. Открытие новых межрегиональных маршрутов способствовало развитию внутреннего туризма и повышению туристической привлекательности столицы респблики. В следующем году необходимо запланировать развитие речных перевозок, предусмотреть расширение географии маршрутов и увеличение количества рейсов.