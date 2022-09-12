Постпред России при Евросоюзе Чижов сообщил, что скоро покинет Брюссель

Владимир Чижов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в скором времени покинет Брюссель в связи с окончанием командировки, которая продлилась 17 лет.
"Я уезжаю в ближайшем будущем, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и Евросоюза", - сказал он российским журналистам в Брюсселе.
При это имя преемника он предпочел не озвучивать.
Ранее постпред Чижов заявил, что Евросоюз приблизился к пределам возможного по санкциям против России, об этом писал сайт KP.RU.
Также ранее Чижов заявил о дискриминации русскоговорящих детей в европейских школах и детских садах. Он отмечал, что буллингу подвергаются русскоговорящие дети не только в школах, но даже в детских садиках. Чижов рассказал, что зафиксированы случаи рукоприкладства в отношении русскоязычных.