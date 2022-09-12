В МИД Финляндии заявили об отказе вводить полный запрет на въезд для российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд граждан России с туристическими визами, сообщил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

"В Финляндии не будет полного запрета, как в государствах Балтии и Польше. Но, конечно, единый подход Евросоюза, к которому стремится Финляндия, был бы наилучшим и самым эффективным", - цитирует Таннера общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Кроме этого, он добавил, что для отмены виз отсутствует правовая основа.

Ранее сайт KP.RU писал, что Европарламенте считают запрет на выдачу виз всем россиянам незаконным. Депутат ЕП заявил, что для отказа необходимо обоснование. Также отмечалось, что Попытку ввести тотальный запрет для выдачи виз гражданам страны, которая не находится в состоянии конфликта ни с одним из членов альянса, противоречит европейскому законодательству.

Также ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось договориться о тотальном запрете шенгенских виз для россиян.