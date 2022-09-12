Кадыров сообщил, что чеченские бойцы “чутко контролируют” занятые в Запорожской области позиции

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Занятые в Запорожской области стратегические позиции находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат"... Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки… и громят укрофашистских бандеровцев и зарубежных наемников", - отметил чеченский лидер.

Ранее член ГСА Рогов сообщил, что Украина готовит тяжелые вооружения для наступления в районе Запорожской АЭС. Он уточнял, что ВСУ перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.