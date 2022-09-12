Главами семи регионов России избраны выпускники "Школы губернаторов" Фото: Александр КОЦ

В России в 2022 году главами семи регионов страны избраны сразу семь выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС ("Школа губернаторов"). Об этом сообщил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Также он уточнил, что сейчас уже 46 выпускников стали избранными главами регионов.

- Поздравляю выпускников программы развития кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС с уверенной победой на выборах в 7 субъектах России ...Теперь уже 46 выпускников стали избранными главами регионов, - написал в посте в своем Telegram-канале Комиссаров.

Весной этого года сообщалось, что из пяти новых глав регионов, которых президент назначил вместо подавших в отставку 10 мая руководителей Томской, Рязанской, Кировской, Саратовской областей и республики Марий Эл, четверо прошли программу кадрового управленческого резерва.