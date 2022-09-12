Глава ДНР Пушилин сообщил об уничтожении бойцов ВСУ, выдвинувшихся к Донецкому аэропорту Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики попытались организовать наступление на аэропорт в Донецке. Об этом он сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

При этом Пушилин отметил, что бойцы ВСУ потерпели тяжелое поражение.

- Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная "Спарта", все понимая и осознавая, все выполнили так, как нужно, - сказал глава ДНР.

Также по его словам, в результате союзным силам удалось практически полностью уничтожить группировку украинских военных.

Накануне Денис Пушилин сообщал, что силы Народной милиции ДНР продвигаются вперед по многим направлениям. По его оценке, ситуация на фронте сейчас "напряженная, но контролируемая". Он также добавил, что Киев бросает на передовую неподготовленных бойцов.