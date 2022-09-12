Постпред при ЕС Чижов: Страны Евросоюза далеко зашли в санкциях против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что страны Европейского союза уже слишком далеко зашли в санкциях против российской стороны.

По его мнению, они уже не могут вернуться назад. Об этом дипломат заявил журналистам на пресс-конференции в Брюсселе.

- Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран газопровода "Северный поток - 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики ... Конечно, в этой ситуации включить газопровод - это расписаться в своей неудаче, - отметил Чижов.

Также он добавил, что санкционный порыв ЕС "к настоящему моменту во многом выхолощен".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Она отметила, что антироссийские меры включают в себя эмбарго на золото. А до этого сообщалось, что в пакет антироссийских санкций вошли заморозка активов Сбербанка, экспортный контроль и расширение "черного списка" физических и юридических лиц.