Глава МИД Лавров и российская делегация не получили визы для посещения Генассамблеи ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская сторона до сих пор не выдала визы главе российского МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе. Об этом сообщил глава правовой референтуры постпредства РФ при всемирной организации Сергей Леонидченко.

- Скоро начнется ... 77-я сессия Генассамблеи. При этом у министра Лаврова, а также членов его делегации и сопровождающих лиц, включая представителей СМИ, освещающих визит, до сих пор нет виз, - заявил он на заседании комитета ООН.

В постпредстве отметили, что это беспрецедентная ситуация.

Ранее сообщалось, что Россия намерена добиваться выдачи американских виз российским делегатам – участникам Генассамблеи ООН. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в решении властей США есть политическая подоплека.

Также он заявлял, что Москва не планирует зеркальный ответ на санкции Евросоюза по ограничению выдачи виз россиянам.