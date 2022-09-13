Губернатор Белгородской области Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться

Фото: телеграм-канал Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям сел Журавлевка и Нехотеевка.

Глава региона призвал людей, которые до сих пор остаются в населенных пунктах, эвакуироваться. При этом он отметил, что гражданам нужно будет покинуть свои дома только на некоторое время.

- Выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе ... Обстановка в населенном пункте сложная, но все службы находятся на своих местах ... Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим, - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что в скором времени в населенные пункты будут завозить стройматериалы.

Ранее сообщалось, что со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области. В результате оказались повреждены четыре домовладения и один автомобиль. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к ответственности всех причастных лиц.