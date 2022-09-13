Apple сделала операционную систему iOS 16 доступной для жителей России Фото: REUTERS

Американская компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы iOS 16. Обновление стало доступно для пользователей, в том числе для жителей России, с понедельника, 12 сентября.

Теперь в ОС обновлен экран блокировки, на котором пользователи смогут выбирать и изменять шрифты, снимки из фотопленки для экрана и устанавливать различные виджеты.

Кроме того, изменения коснулись и работы iMessage. Благодаря новой версии ОС пользователи смогут редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки и удалять их для собеседника в течение двух минут. Также в приложении "Почта" теперь появилась функция запланировать отправку письма.

Напомним, 7 сентября 2022 года компания Apple под девизом "За пределом" показала несколько новинок. Среди них смартфон нового поколения iPhone 14, умные часы Apple Watch 8, а также новые наушники AirPods.