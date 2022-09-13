Армения намерена обратиться к России за помощью из-за обострения на границе с Азербайджаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России, в ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября, сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

- Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, - отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ночью 13 сентября в министерстве обороны Армении сообщили об обстреле территории страны азербайджанскими военными. После этого в военном ведомстве Азербайджана заявили, что очередной военный конфликт на границе является широкомасштабной провокацией ВС Армении.

В результате обострения ситуации на границе двух стран премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с президентом РФ он назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми.