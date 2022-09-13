Планы России напугали США: стало известно, в чем оказалась причина

Планы России напугали США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США, об этом в беседе с изданием Le Monde заявил директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

- Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают, - признался он, говоря о ракетах такого типа.

Эксперт также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в этот плане сильно отстают от РФ. Для примера он рассказал, что у американской береговой охраны два ледокола, "у ВМС нет ни одного, а у русских их 55, пять из которых - атомные".

Накануне обозреватель The National Interest Крис Осборн писал, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) периода холодной войны Minuteman III, которые стоят на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны, создаваемые великими державами-соперниками.