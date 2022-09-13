Японская журналистка Токуяма обвинила Украину в разжигании конфликта в Донбассе Фото: Александр КОЦ

В разжигании конфликта в Донбассе виновата сама Украина, считает японская журналистка Асука Токуяма, побывавшая летом 2022 года в Донецке и Мариуполе. Своим мнением она поделилась с изданием Daily Shinco.

- Как журналистка, проживающая в России, в середине июня я несколько дней пробыла в Донецке. По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки ...Царил совершенно мирный пейзаж, - отмечает журналистка.

При этом она обратила внимание, что в повседневной жизни города "присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах".

Кроме того, еще свежа память об обычных людях, которые стали жертвами снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.