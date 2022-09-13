Что произошло в ночь на 13 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совбез Армении принял решение обратиться к России, в ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания. Отмечается, что армянская сторона приняла такое решение с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во время выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, считает Ван Вэн. По его мнению, суть слов политика заключалась в том, что "доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию".

Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США, заявил директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард. Эксперт также обратил внимание на то, что Штаты в этом плане сильно отстают от России.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские боевики пытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, однако бойцы ВСУ потерпели тяжелое поражение.

Премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что в Харьковской области задержали нескольких учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. Такие действия равносильны серьезному преступлению, отметила чиновница.