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Политика13 сентября 2022 4:40

Aydinlik: Анкара запросила у Киева разъяснения из-за антитурецкой кампании на Украине

Турция продемонстрировала "решительную реакцию"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Турция требует от Украины разъяснений по поводу выступлений против Анкары

Турция требует от Украины разъяснений по поводу выступлений против Анкары

Фото: REUTERS

Анкара запросила у Киева разъяснения по поводу антитурецкой агитационной кампании, которая развернулась на Украине. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik.

Речь идет о призывах ввести санкции против бизнесменов и банков из Турции в связи с тем, что страна не поддержала западные антироссийские меры.

"Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения", - уточнили журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, Турция планирует восстанавливать инфраструктуру Украины, пострадавшую в ходе конфликта. Меморандум о взаимопонимании в вопросах восстановления украинской инфраструктуры подписан во Львове в середине августа.

С украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш. Соглашение предусматривает участие турецких бизнес-структур и государственных организаций в работах по восстановлению Украины.