Aydinlik: Анкара запросила у Киева разъяснения из-за антитурецкой кампании на Украине

Турция требует от Украины разъяснений по поводу выступлений против Анкары Фото: REUTERS

Анкара запросила у Киева разъяснения по поводу антитурецкой агитационной кампании, которая развернулась на Украине. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik.

Речь идет о призывах ввести санкции против бизнесменов и банков из Турции в связи с тем, что страна не поддержала западные антироссийские меры.

"Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения", - уточнили журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, Турция планирует восстанавливать инфраструктуру Украины, пострадавшую в ходе конфликта. Меморандум о взаимопонимании в вопросах восстановления украинской инфраструктуры подписан во Львове в середине августа.

С украинской стороны документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, с турецкой – министр торговли Мехмет Муш. Соглашение предусматривает участие турецких бизнес-структур и государственных организаций в работах по восстановлению Украины.