Сенатор Пушков предложил Санду покупать "молекулы свободы" у США вместо российского газа

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Молдавии Майи Санду, которая выразила мнение, что ее страна не готова платить за российский газ по таким высоким ценам.

"Не может Санду платить - пусть газ не покупает, - написал Пушков в своем телеграм-канале. - Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии".

Как ранее писал сайт KP.RU, Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке "прозападной" Молдавии поставками российского газа. политик подчеркнул, что если Москва пойдёт на уступки, то получит в ответ только усиление этого прозападного курса.

Напомним, Кишинев не видит альтернативы российскому газу. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. Глава государства признала, что ситуация является очень сложной для Молдавии.