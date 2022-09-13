В России повысилась предельная цена ОСАГО с 13 сентября 2022 года

Стоимость ОСАГО изменилась в России с 13 сентября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диапазон стоимости ОСАГО расширен в России. Соответствующее постановление Минюста РФ вступило в силу с 13 сентября 2022 года.

Максимальный базовый тариф теперь составил 7535 рублей, что на 26% выше, чем ранее. Минимальная планка понижена на те же 26% - до 1646 рублей.

Для общественного транспорта стоимость ОСАГО изменилась не так сильно – на 17,8% в обе стороны.

По оценке Центробанка, благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия, а рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 11 сентября, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, то вместо нее в расчет могут включить аналог. И это касается всех без исключения марок автомобилей.

В Банке России считают, что учет стоимости неоригинальных запчастей при расчете стоимости ремонта по ОСАГО должно упростить урегулирование убытков.