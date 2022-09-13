В США выразили беспокойство из-за зависимости от закупок российского алюминия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США выразили беспокойство из-за зависимости от российского алюминия. Несколько членов конгресса уже обратились к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм. Они выступают с инициативой запустить внутреннее производство алюминия высокой чистоты.

Парламентарии подчеркивают, что Штаты зависимы от международных поставок, и среди поставщиков много стран, в том числе у России.

В письме обращается внимание на то, что в непростой геополитической обстановке США могут стать заложниками ситуации и «еще больше усилить зависимость США в плане его поставок, в том числе от России». Эта ситуация называется недопустимой, пишет RT.

Алюминий высокой чистоты используется при производстве истребителей F-35 и многих других целях военного назначения.

В связи с этим политики подчеркивают необходимость налаживания собственного производства. А единственное американское металлургическое предприятие по производству алюминия высокой чистоты недавно приостановило работу из-за высоких затрат на электроэнергию. Остановка предприятия произведена примерно на год.

Тем временем, генерал Бен Ходжес, которого также называют одним из кураторов Украины, в ответ на предупреждение главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что создание угрозы для российских миротворцев в Приднестровье будет расценено как нападение на РФ, заявил, что Российскую Федерацию вскоре ждёт "деимпериализация" и распад, сообщает Life.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) завершили учения в зоне Балтийского моря и Калининграда. В ходе маневров отрабатывалась защита от гиперзвуковых аппаратов, беспилотников и крылатых ракет. В частности, была проверена возможность сил ПВО обнаруживать как сверхскоростные объекты, летящие в десятках километров над землей, пишет газета "Известия".