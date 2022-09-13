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Общество13 сентября 2022 6:01

В Госдуме предложили установить скидку в 50% на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Это позволит людям активно и безопасно путешествовать
Елена АКИМОВА
В Госдуме предложили установить скидку в 50% на проезд по платным трассам в новогодние праздники

В Госдуме предложили установить скидку в 50% на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В Госдуме предложили ввести пятидесятипроцентную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. С инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Свое письмо он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Законодатель отмечает, что в зимние праздники длятся больше недели и многие активно путешествуют в эти дни, навещают родственников и друзей в других регионах. Но в виду высокой стоимости проезда, часть граждан отказывается от поездок или предпочитает бесплатные, более опасные, дороги.

- В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников, - цитирует обращение RT.

Поддержку на продвижение событийных мероприятий в 2023 году получат 36 регионов, на эти цели Ростуризм направит 638 млн рублей. В Российском союзе туриндустрии оценивают, что в настоящее время событийный туризм в РФ активно развивается во всех регионах страны, пишет газета "Известия".

Тем временем, в Госдуме предложили сократить рабочую смену для тех, кто отмечает день рождения. Сейчас законодательство не предусматривает подобной трудовой льготы в случае дня рождения. Депутат же предложил сократить рабочий день на один час, передает телеканал "360".