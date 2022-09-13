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Политика13 сентября 2022 6:26

Володин заявил, что США милитаризирует киевский режим, толкая его на новые преступления

Спикер Госдумы подчеркнул, что несмотря на это все цели спецоперации будут выполнены
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжают милитаризацию киевского режима, толкая его на новые преступления, но несмотря на это все цели российской специальной военной операции будут выполнены. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале во вторник, 13 сентября 2022 года.

"Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена, - подчеркнул Володин. - И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается".

Как ранее писал сайт KP.RU, Вячеслав Володин в ходе парламентского форума БРИКС заявил о том, что мир устал от двойных стандартов Вашингтона и Брюсселя, навязывания ими неравноправных условий сотрудничества.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Вашингтон и страны НАТО ведут против России так называемую "войну по доверенности. По его словам, прокси-войну ведут США, западный мир, страны НАТО и отчасти Франция, используя для этого украинский конфликт.

Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".