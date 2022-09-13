Названы самые востребованные в России IT-специалисты Фото: REUTERS

Специалисты «Работа.ру» и Heaad по результатам своего исследования назвали самых востребованных специалистов IT-сферы в России.

Как передает РИА Новости, в ходе исследования было изучено примерно 50 тысяч вакансий, размещенных летом 2022 года. Выяснило, что чаще всего компании в России ищут программиста или разработчика (11%), а также аналитика (10%) и системного администратора (10%). Кроме того, сообщается, что большая часть таких вакансий размещается в Москве, составляя почти 40% от общего числа.

Исследование также показало, что наибольшее число вакансий в IT-сфере было размещено компаниями «СБЕР» и «Яндекс», чьи вакансии составили по 2% от общего числа, а также «МТС» (1%).

Уточняется, что в среднем указанный размер зарплат в вакансиях в IT-сфере начинается от 73 тысяч рублей (около 56,2 тысячи) и до 106,1 тысячи (около 86,2 тысячи). «В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза», - отмечается в исследовании.