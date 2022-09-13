Аналитики уверены, что ЦБ снизит ключевую ставку 16 сентября 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 16 сентября Банк России проведет заседание совета директоров. Эксперты рынка уверены, что после этого события ключевая ставка снизится. Но пока сохраняется интрига – будет ли снижение "косметическим" или ЦБ решится на очередное заметное удешевление кредита в экономике.

22 июля ЦБ опустил ключевую ставку с 9,5% до нынешних 8% годовых. Ставка уже снизилась до показателей докризисных. После введения массовых санкций она резко возросла до 20% и теперь мы наблюдаем обратное движение.

- ЦБ ведет политику в сторону смягчения. Это позволяет снижать инфляцию, - говорит «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Тем не менее, экономическая картина выглядит не так однозначно. Например, экономисты по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко сходятся во мнении, что в осенние месяцы инфляция может ускориться.

Аналитики прогнозируют, что ЦБ снизит во время пятничного заседания ставки на 0,5 пп. Но не исключено снижение до 7,75% - 7%. Это приведет к снижению стоимости банковских продуктов – проценты по вкладам, кредитам, ипотеке начнут снижаться.

- Дешевые кредиты обеспечат спрос на них, что поддержит экономику, - объясняет Васильев.

Но после принятия ЦБ решения не стоит ожидать немедленной реакции курса рубля, тем не менее, постепенно отечественная валюта начнет слабеть и уступать позиции валюте.

- Полагаем, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Ожидаем, что уже со следующего заседания ЦБ может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 0,25 процентного пункта, - заключил Васильев.

Сокращение ключевой ставки объясняется динамикой изменения цен в стране. Судя по недельным данным, дефляция продолжает опережать сезонные нормы, а по итогам месяца снижение цен может быть максимальным для августа за всю историю наблюдений, пишет газета "Известия".

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «360», что при высокой ставке кредит для предприятий дорогой. Соответственно, им трудно работать и проводить модернизацию. Специалист напомнил, что сейчас экономика пытается адаптироваться к новым условиям.