ФСБ задержала топ-менеджера российского авиазавода за госизмену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности задержала проживающего в Подмосковье директора по качеству российского авиазавода по делу о государственной измене в пользу Украины. Об этом ФСБ сообщила во вторник, 13 сентября, уточнив, что мужчина сфотографировал и передал чертежи боевой авиационной техники.

«Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», - сказано в релизе ведомства.

Отмечается, что по данным ФСБ, житель Подмосковья, находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имел допуск к документам с грифом «совершенно секретно», сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиатехники.

Спецслужба заявляет, что при помощи электронных каналов связи задержанный передал данные снимки украинскому гражданину - сотруднику Одесского авиационного завода. На данный момент заведено уголовное дело по статье о госизмене.