Доля доллара во внешней торговле России упала на 40%

Доля доллара и евро серьезно упала во внешнеторговых расчетах России Фото: REUTERS

Доля доллара во внешнеторговых контрактах России уменьшилась примерно на 40%, а евро – на 30%. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин.

По его словам, на этом фоне увеличивается доля других национальных валют.

"Возросли юань, турецкая лира, иранский риал, индийская рупия, арабский дирхам, казахстанский тенге, узбекский сом и так далее", - уточнил Ивин.

Замглавы российских таможенников добавил, что речь идет именно о контрактных условиях. В таможенную службу не отправляется информация, какие валюты реально используются для расчетов, констатировал собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Ивин рассказал, что Соединенные Штаты выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России после снижения товарооборота между этими странами на 65%. По его словам, на первом месте среди российских партнеров ожидаемо закрепился Китай.

Напомним, китайские журналисты пришли к выводам, что ультиматум российского президента Владимира Путина о расчетах за газ в рублях обрушил доллар, укрепил рубль и побудил многие страны отказаться от американской валюты.