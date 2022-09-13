Италию назвали страной, которая может привести к серьезным сдвигам в Евросоюзе

American Thinker: выборы в Италии осенью 2022 года могут вызвать серьезнейший сдвиг в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия может стать причиной политического сдвига в Европейском союзе в сторону правых, если на выборах, которые состоятся 25 сентября 2022 году, победу одержит правоцентристская коалиция. Об этом сообщает обозреватель издания American Thinker Сэмуэль Пикколи.

Как отмечается в статье, при победе правых на итальянских выборах, баланс сил в Европе будет нарушен. Кроме того, автор указал, что причина подобных сдвигов также заключается в кризисе и боевых действиях на Украине.

По его словам, внутри Европейского союза уже произошел раскол из-за обратного эффекта антироссийских санкционных ограничений. Обозреватель отметил, что ранее «десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги, чтобы заявить протест правительству», требуя помощи из-за роста цен на электроэнергию, а также напомнил и о протестах в немецком Лейпциге.

Пикколи заявляет, что с победой правых сил в Италии данный раскол только усилится, указывая, что в ходе предвыборной кампании лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини сообщал о необходимости пересмотреть санкционную политику, чтобы предотвратить «эффекта бумеранга».