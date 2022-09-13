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Политика13 сентября 2022 7:31

В офисе Зеленского заявили, что Харьковская область вновь осталась без света

В качестве причины называется выход из строя резервной линии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Харьковской области вновь пропало электричество

В Харьковской области вновь пропало электричество

Фото: REUTERS

Харьковская область вновь осталась без электроэнергии. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко во вторник, 13 сентября 2022 года.

"Харьков и область без света, - написал Тимошенко в своем телеграм-канале. - Вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты".

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков остался без электроэнергии и водоснабжения, кроме того, прекратил работу городской метрополитен. Он связал это с выходом из строя объектов критической инфраструктуры.

Напомним, официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс выразил мнение, что массовые отключения электричества на Украине связаны с действиями российских военных в ходе специальной военной операции.