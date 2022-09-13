Мишустин поручил согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу к 19 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение российским ведомствам к 19 декабря текущего года согласовать позицию по цифровым валютам и майнингу, а также определить позицию по использованию криптовалюты в международных расчетах. Такое поручение глава правительства дал по итогам стратегической сессии по развитию российской финансовой системы.

Как заявил Мишустин, к 19 декабря 2022 года Министерство финансов РФ совместно с Центробанком России, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой (ФНС) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) «должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах».

Напомним, в апреле этого года Мишустин заявил, что российское правительство против признания криптовалюты средством расчета, отметив, что над регулированием оборота цифровой валюты необходимо «серьезно поработать».