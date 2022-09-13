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В мире13 сентября 2022 7:35

Пашинян назвал потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном

Пашинян заявил, что потери Армении при обстрелах составили 49 человек убитыми
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о потерях страны при обстрелах на границе с Азербайджаном.

По словам политика, погибли 49 человек, причем, это предварительные данные. В дальнейшем они могут быть скорректированы. Об этом армянский лидер рассказал в ходе выступления в национальном парламенте во вторник, 13 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство Армении обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности и Совету безопасности Организации Объединенных Наций после обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Напомним, версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.