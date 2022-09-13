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Российский суд принял решение о конфискации шесть московских квартир, которые принадлежали Гульнары Каримовой - старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов.

«Московский городской суд в феврале минувшего года в рамках российского законодательства вынес решение о конфискации шести московских квартир Гульнары Каримовой, которые были приобретены ею на преступно нажитые доходы», - приводит ТАСС слова замглавы ведомства.

Икрамов уточнил, что на сегодняшний день происходит процесс исполнения решения суда, а средства, вырученные от продажи квартир дочери экс-президента республики, будут поделены поровну между Россией и Узбекистаном.

Гульнара Каримова на данный момент находится в заключении в Узбекистане. В 2015 году ее признали виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, приговорив к пяти годам лишения свободы, а в 2017 году она получила еще пять лет заключения, которое до 2019 года она отбывала дома. Два года назад дочь экс-главы государства признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив также 13 лет и 4 месяца тюремного заключения.