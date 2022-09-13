Ситуация на границе Грузии и Армении будет обсуждаться в ОДКБ Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая во вторник, 13 сентября, в парламенте заявил, что на данный момент идет заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которой проходит на основании обращения Еревана из-за произошедшего накануне обострения на армяно-азербайджанской границе.

«Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ», - заявил глава армянского правительства, отметив также, что Ереван обратилась к России и в Совбез ООН.

Ранее Ереван сообщил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив при этом артиллерию и беспилотники. В Баку тем временем заявили, что военные Армении обстреляли позиции азербайджанских войск. Две страны сообщали о погибших и раненых.