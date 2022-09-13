В России значительно увеличилось число госпитализацией пациентов с ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 44 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник, 13 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оператштаба, за прошедшие сутки было подтвержден 101 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 48 187 человек, что на 35,1% больше по сравнению с минувшим понедельником.

Количество госпитализаций также увеличилось, и показатель роста при этом более значительный. За прошедшие 24 часа госпитализировано 4663 человека, что на 152,3% больше, чем днем ранее.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 20 157 143. Жертвами коронавируса стали 385 530 человек, а выздоровело 19 144 853 пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале прошлой недели сообщила, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в России замедляются.

По ее словам, если пять недель назад рост количества инфицированных составил 69%, то на прошлой неделе – только 21%.

Попова добавила, что заболеваемость в столичных регионах начинает стабилизироваться, в то время как основной рост идет за Уралом.