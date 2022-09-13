МИД России отреагировал на обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало ситуации на армяно-азербайджанской границе, выразив крайнюю озабоченность из-за резкого обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября», - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В своем обращение министерство призвало Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, отметив, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва получила от Еревана обращение с просьбой содействия в урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Ранее Ереван заявил, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении, применив артиллерию и беспилотники. В Баку тем временем сказали, что армянские военнослужащие обстреляли позиции войск Азербайджана. Две страны сообщали о погибших и раненых.