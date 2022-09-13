Ученые ИГУ побывали в экспедиции на реке Лене на севере Иркутской области и пришли к неожиданным выводам

Ученые ИГУ побывали в экспедиции на реке Лене. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

От Усть-Кута до поселка Витима экспедиция Иркутского государственного университета прошла 750 километров по реке Лене. Две недели, с 15 августа по 1 сентября, ученые исследовали местную природу, деревни и поселки в Усть-Кутском, Киренском, Мамско-Чуйском районах и пришли к неожиданным выводам.

Так, с одной стороны, пространство сжимается - люди переезжают в крупные населенные пункты и деревеньки умирают, а с другой - в некоторых заброшенных селах на севере Приангарья снова зарождается жизнь! Среди опустевших домов опять появляются заимки, строятся церкви, люди приезжают туда на лето - кто-то хозяйством занимается, а кто-то от городской суеты сбегает.

- Например, у деревень появляется новая функция - рекреационно-туристическая, - пояснил участник экспедиции, доктор социологических наук, проректор ИГУ по научной работе и международной деятельности Константин Григоричев. - Интересно, что некоторые хозяйственные и социальные процессы не фиксируются в статистике и поэтому не учитываются в управленческих решениях.

Так что берега Лены впору назвать новой terra incognita. Целью экспедиции как раз и было изучить местность с двух сторон - социологической и экологической.

Экспедиция Иркутского государственного университета прошла 750 километров по реке Лене. Фото: Константин ГРИГОРИЧЕВ

- Важно оценить уровень воздействия хозяйственной деятельности на экологию и дать необходимые рекомендации контролирующим органам, - отметил руководитель экспедиции декан биолого-почвенного факультета ИГУ, доктор биологических наук, профессор Аркадий Матвеев.

Так, полномасштабные комплексные эколого-гидробиологические исследования верхнего течения Лены проводились впервые. Также ученые изучили нижние участки притоков - Таюры, Большой Тиры, Улькана, Чаи, Ичеры. Эксперты изучили больше 40 существующих и исчезнувших поселений и отобрали около 1000 биологических проб. Результаты будут обнародованы ближе к весне.

Отметим, что это уже третья подобная экспедиция ученых ИГУ. Организовать ее удалось при поддержке ВОО «Русское географическое общество». В исследованиях также принимает участие Тихоокеанский госуниверситет.