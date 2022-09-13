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Политика13 сентября 2022 8:37

Глава Минпросвещения опроверг слухи о задержании учителей из России в Харьковской области

Сергей Кравцов подчеркнул, что российские педагоги преподают только в местах, контролируемых
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Слухи о задержании российских учителей в Харьковской области, распространяемые украинскими властями, не соответствуют действительности. Об этом сообщил журналистам руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 13 сентября 2022 года.

"Российские учителя находятся под защитой, - подчеркнул Кравцов. - Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий."

Министр также назвал "безумием" попытку Киева "запугать педагогов их работой".

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что учителя из России преподают только в местах, которые находятся под контролем российских военных и союзных сил Донецкой и Луганской народных республик.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что в Харьковской области задержали нескольких учителей из России, которые преподавали в школах по российской программе. По ее словам, педагогам за это грозит до 12 лет лишения свободы.