Умер Жан-Люк Годар, французский режиссер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 91 года ушел из жизни франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает газета Liberation со ссылкой на его близких.

«Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года», - сообщает издание.

Жан-Люк Годар стал одним из тех режиссеров, которые стояли у истоков французской «новой волны». Ранее творчество Годаро сильно повлияло на развитие мирового кинематографа.

Дебютным фильмом Годара стал «На последнем дыхании». Картина вышла на экраны в 1960 году, а главные роли в ленте исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность фильма заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо придумали перед началом съемочного дня, а диалоги актеров придумывали в процессе съемки.