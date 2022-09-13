Курс доллара упал ниже отметки в 60 рублей впервые за две недели Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже во вторник, 13 сентября 2022 года, опустился ниже 60 рублей, что произошло впервые с 31 августа текущего года, а евро незначительно снизился до 60,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации биржи на 11:29 по московскому времени, курс американской валюты снижался до 59,94 рубля, а курс европейской валюты в 11:32 (мск) опускался до 60,72 рубля.

К 11:36 (мск) курс доллара замедлил свое падение до 60,08 рубля (-0,15%), а курс европейской валюты находится на отметке 60,85 рубля (+0,05%).

Напомним, согласно прогнозам аналитиков, в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Как писал сайт KP.RU, по мнению специалистов, к концу декабря текущего года минимальное значение российской валюты составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро, а максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.