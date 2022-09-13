КНДР пытается стать «лучшим другом» России и Китая Фото: REUTERS

Власти Корейская Народная-Демократическая Республика предпочла статус “лучшего друга” России и китая, отстраняясь от стран запада, в особенности от США. Об этом говорится в публикации колумнист издания Foreign Policy Майк Чиной.

“Риторика в обоих случаях примечательна. Это первый случай, когда Пхеньян использовал фразу «стратегическое и тактическое» сотрудничество для описания своих отношений в сфере безопасности с Москвой и Пекином” — пишет Чиной.

Автор публикации отмечает, что в последнее время власти Северной Кореи все чаще настаивает на сотрудничестве России и Китая. Укрепляет эти намерения и отказ от ядерной сделки с Вашингтоном, говорится в тексте.

Майк Чиной считает, что США укрепляют свои альянсы в Азии по мере ухудшения отношений с Россией и Китаем и тем самым подогревают интерес Москвы и Пекина в таком “активном стратегическом” союзнике как КНДР, который поможет бросить вызов “ американским позициям в Тихом океане”.

Ранее сайт KP.RU писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын 9 сентября объявил, что переговоров по денуклеаризации КНДР не будет. По его мнению, Северная Корея имеет законное основание иметь статус ядерной державы.