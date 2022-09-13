В Амурской области дети-сироты приобрели 168 квартир с помощью жилищных сертификатов министерства соцзащиты региона

В 2022 году 168 амурчан из категории детей-сирот купили жилье, используя жилищные сертификаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилищные сертификаты являются действенной мерой обеспечения жильем детей-сирот, отметил глава Амурской области Василий Орлов. Такие выплаты жители региона, оставшиеся без попечения родителей, по поручению губернатора получают третий год подряд. В этом году с помощью сертификатов министерства социальной защиты области жилье приобрели 168 льготников.

- До конца года новое жилье при господдержке купят еще 17 человек. На это в 2022 году мы выделили из регионального бюджета более 500 миллионов рублей, - рассказал губернатор Василий Орлов. – Жилищные сертификаты для детей-сирот востребованы и эффективны, поэтому мы каждый год увеличиваем финансирование данной меры поддержки. В 2020 и 2021 году благодаря жилищным сертификатам квартиры купили 147 человек. На это было направлено 320,6 миллиона рублей.

Первоочередное право на получение сертификатов предоставляется амурчанам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей. Приобрести квартиры дети-сироты могут в любом муниципалитете Амурской области. В этом году новоселье отметили жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Тынды, Прогресса, а также Благовещенского, Сковородинского, Магдагачинского, Серышевского, Октябрьского, Тамбовского районов и Ивановского муниципального округа. Полученные в этом году сертификаты необходимо использовать до конца декабря. Заявление о получении сертификатов в 2023 году в органы соцзащиты уже подали 160 амурчан.