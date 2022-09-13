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Общество13 сентября 2022 9:11

Россиянам стали отказывать во въезде в Грузию

Генконсульство РФ сообщило, что некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию из Турции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генконсульство РФ сообщило, что некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию из Турции

Генконсульство РФ сообщило, что некоторым россиянам отказывают во въезде в Грузию из Турции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторым российским гражданам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции, не объяснения при этом причин. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Трабзоне

Как передает РБК, в российской дипмиссии уточнили, что проблемы с пересечением границы отмечены на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи», откуда жалобы от российских путешественников поступают несколько раз в неделю.

«К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют», - сказано в заявлении, сделанном в российском генконсульстве.

В конце августа этого года уже появилась информация о том, что участились случаи отказа россиянам в проезде на автомобильном пункте пропуска на турецко-грузинской границе. При этом в российской дипмиссии уточнили, что в сентябре динамика таких инцидентов снизилась по сравнению с концом прошлого месяца.