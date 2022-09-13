Сенатор Карасин заявил, что Армения и Азербайджан достигли перемирия благодаря усилиям России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин заявил, что Ереван и Баку заключили перемирие при помощи Москвы, в том числе после разговора президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, а также работы Министерства иностранных дел РФ.

Карасин отметил, что теперь предстоит большая работа по урегулированию конфликта, поскольку Армения также обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности.

«Резкое обострение произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ ... Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9:00 сегодня было объявлено перемирие», - приводит РИА Новости слова политика.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 13 сентября, постоянный совет ОДКБ проводит заседание из-за обращения Армении. Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применяя артиллерию и беспилотники. В Баку сказали, что военные Армении обстреляли позиции азербайджанских войск. Две страны сообщали о погибших и раненых.