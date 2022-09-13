В Запорожской области нашли рекордно большой схрон оружия с 260 ящиками со снарядами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник, 13 сентября, заявил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмакском районе Запорожья рекордно большой схрон оружия, который состоял из 260 ящиков со снарядами.

«Рекордно большой схрон обнаружен на Запорожье ... Был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами - 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями», - написал член главного совета администрации в своем Telegram-канале, уточнив, что все изъятое было передано подразделению Росгвардии.

Рогов также сообщил о том, что информацию о подозрительном ящике в лесополосе в Токмакском районе, который перетаскивали неизвестные, ники правоохранительных органов получили от местных жителей.

«Полицейские совместно с силовыми ведомствами установили граждан, которые, предположительно, причастны к организации схрона», - заявил он, добавив, что виновные будут понесут ответственность в соответствии с УК РФ.